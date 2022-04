Un petit air d’Irlande avec Perry Rose qui joue son single "Green Bus" dans Le 8/9

Depuis son album Because of you en 1991, Perry Rose a sorti une dizaine d’albums et participé à d’autres projets comme le groupe pour enfants Les déménageurs. Il continue même à se produire en Allemagne, et planche sur un nouvel album.

L’auteur-compositeur-interprète belgo-irlandais de 60 ans savoure cette longévité artistique et souhaitait proposer une version en digital, remasterisée avec bonus pour deux raisons. "C’est surtout l’idée de fêter une belle histoire que j’ai vécue avec les gens qui s’en souviennent et d’autres qui la découvriront" explique-t-il.

Petit coup de nostalgie dans Le 8/9 puisque le chanteur de folk a réinterprété en guitare-voix son single Green Bus. Timbre, sonorités de l’instrument et paroles rappellent son pays d’origine. "Green Bus évoquait un peu l’Irlande à l’époque et puis l’adolescence, ce passage de la vie qui est très important pour nous tous. En lisant le journal j’avais appris que certains adolescents se retrouvaient en prison, parfois à 16 ans. Cela a fait un grand bouleversement dans mon esprit et ma vie d’artiste. Je voulais partager cela" confie-t-il.