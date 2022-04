Un Peter Pan 100% belge

Que diriez-vous aujourd’hui d’une comédie musicale destinée à enchanter toute la famille, et qui, en plus, serait 100% belge ?

Découvrez une nouvelle version de Peter Pan, monté par la troupe Art Fantesies. Une compagnie fondée par Béatrice Fante, chanteuse lyrique passée par les conservatoires de Mons, Bruxelles, et qui s’est perfectionnée en Italie. Béatrice transmet à ses jeunes élèves la passion du spectacle : la preuve par cette création ambitieuse et très soignée ! Peter Pan et toute la belle ribambelle de personnages imaginés par J.M. Barrie au tout début du 20e siècle nous attendent au Théâtre de Liège (9 avril), au Palais des Beaux-arts à Charleroi (7 et 8 mai) & à la Sucrerie à Wavre (25 et 26 juin).