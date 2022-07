Un permis de conduire, pour quoi faire ? L’Institut VIAS confirme le désintérêt des 18-34 ans pour la voiture

"Les jeunes collaborateurs que nous engageons, nous demandent d’emblée s’ils auront vraiment besoin d’une voiture", Benoit Godart le constate, les besoins de mobilité changent. La nouvelle génération passe le permis plus tard. La preuve ? En 2000, 53% des personnes qui passaient le permis avaient moins de 20 ans. En 2017, ils n’étaient plus que 43%. Ces jeunes ont aussi moins besoin de se déplacer, "ils communiquent avec leur smartphone, via les réseaux sociaux, et cela se voit dans les accidents du week-end. En 2022, ils ne traversent plus la Belgique pour aller en discothèque à l’autre bout du pays. Il bouge moins et cela a un effet positif sur la sécurité routière".