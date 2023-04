Un père qui a commis un féminicide doit-il être déchu de son autorité parentale ?

Emmanuelle Mélan a identifié quatre stratégies utilisées par les agresseurs : menacer de faire perdre la garde des enfants (80% des dossiers), faire de fausses allégations et dénigrer (92%), utiliser l’enfant pour contrôler et piéger la mère (89%), faire alliance avec l’enfant contre la mère (92%).

Selon une étude de 2019 menée par la criminologue Emmanuelle Mélan , la majorité des femmes victimes de violences conjugales subissent encore des violences après une séparation : c’est le cas pour 79% des femmes sondées. "Pour un homme violent, voir qu’il perd son emprise sur l’autre, c’est la vexation ultime. Toutes les études démontrent qu’il y a, à ce moment-là, un risque accru de passage à l’acte violent", explique la chercheuse. " L’étude montre que ce harcèlement et cette violence perdurent parfois jusqu’à 5 ans après la rupture", ajoute Me Camille Mommer.

"C’est choquant car on constate que les violences envers les mères continuent à cause de ce lien de parentalité. Les hommes violents vont utiliser les enfants, et l’autorité parentale qu’ils ont sur eux, pour continuer à contrôler leur ex-partenaire", analyse Me Camille Mommer.

"Quand des abus graves sont constatés, la loi permet de retirer l’autorité parentale. Cependant, une grande marge d’appréciation est laissée aux juges, on n’a pas encore voulu ‘cadenasser’ cela, à la différence de la France. Or les juges sont influencés par des stéréotypes qui existent dans notre société, par exemple qu’un enfant a besoin de son père, à tout prix. Plein d’études montrent désormais qu’un enfant a surtout besoin de se sentir aimé et en sécurité. Dans le cas de l’inceste par exemple, les magistrats vont préférer protéger le lien avec le père accusé, plutôt que de mettre les enfants en sécurité directement. Ils font courir des risques aux enfants. A l’inverse, ce sont des situations qui jouent contre les mères : on va dire qu’elles cherchent la vengeance, qu’elles montent l’enfant contre le père, etc. La société ne croit toujours pas les femmes", continue l’avocate.