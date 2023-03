Un père et son fils transgenre traversent la vallée du Montana dans "Cowboys"

C’est donc en écrivant qu’Anna Kerrigan fait peu à peu la connaissance de ses personnages, découvrant en même temps qu’eux les enjeux qui seront les leurs. Ce n’est qu’après avoir laissé émerger d’elles-mêmes les thématiques de son œuvre qu’elle prend, dans un second temps, le recul nécessaire pour y poser un regard plus réflexif.

Ainsi, la transidentité de Joe se révèle à elle naturellement, sans qu’elle ait spécialement cherché à aborder ce sujet. "Je ne cherche jamais à être inclusive dans mon travail, ça s’est juste produit de manière organique" raconte-t-elle.

Mais alors que les contours de la personnalité de Joe se dessinent peu à peu, Anna Kerrigan comprend rapidement qu’elle aura besoin d’aide pour lui rendre justice et coller autant que possible à la réalité des personnes dans sa situation, car elle n’a pas d’enfant ni d’adulte transgenre dans son entourage. Une fois son premier jet terminé, elle contacte donc Nick Adams, consultant pour une association de défense pour les droits des LGBT, qui lui fait un retour sur son scénario et la met en contact avec un fils transgenre et son père, qui l’aideront à étoffer son discours.

Une fois le point final mis au script, le même homme se charge ensuite de faire diffuser l’avis de casting à divers groupes de soutien transgenres. "Franchement, je ne voyais pas comment quelqu’un qui n’était pas non binaire ou trans aurait pu jouer le rôle. […] J’étais persuadée en mon for intérieur qu’il fallait quelqu’un qui ait vécu cette expérience" rapporte Anna Kerrigan.

Et à l’instant où elle voit la vidéo d’audition de Shasha Knight, un petit garçon trans d’une dizaine d’années, l’évidence la frappe. Pour elle, il ne fait aucun doute qu’il est fait pour jouer le rôle de Joe. Dès lors, son vécu confère au film une authenticité dont il n’aurait pu être doté autrement. "Ça ne pouvait pas venir de moi, d’un acteur ou de qui que ce soit. Il fallait que cela vienne de Joe en personne" affirme la réalisatrice.