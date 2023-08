Un père et sa fille amusent la toile avec leur vidéo délirante sur Bon Jovi

Zara, sept ans, et son père Ben Tate sont devenus de véritables célébrités grâce à leur chaine sur TikTok.

Ben Tate (42 ans) et Zara nous viennent de Sydney en Australie et ont accumulé près de trois millions de followers avec leurs performances père-fille sur le célèbre réseau social TikTok.

Ce qui avait commencé comme une récréation familiale pendant le confinement est devenu un véritable phénomène des réseaux sociaux. Le papa a commencé à créer des TikToks avec sa fille uniquement pour les amis et la famille. Mais un soir, lui et sa femme ont décidé de rendre la chaine publique, par curiosité.

La première vidéo de Ben Tate et de Zara, qui était alors âgée de cinq ans, les montre en train de faire du playback sur le titre "I Want it That Way" des Backstreet Boys. Elle a rapidement fait exploser les compteurs, accumulant près de 100 000 vues au cours des 24 premières heures.

Depuis, la belle complicité entre le père et la fille ont séduit le web et les deux nous ont offert une série de vidéos très divertissantes dont cette très chouette vidéo autour du classique de Bon Jovi : "You Give Love a Bad Name".