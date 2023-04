Un père de famille détenu en Algérie depuis 44 jours dans une affaire de fausse monnaie, la famille appelle au secours

Contacté par nos soins, l’avocat Laurent Kennes s’étonne lui aussi de cette situation. Dans un courrier adressé au SPF Affaires étrangères il n’hésite d’ailleurs pas à hausser le ton : "Le gouvernement de notre pays a pour mission, via le ministère des affaires étrangères, de protéger ses citoyens au-delà des frontières et de leur apporter la meilleure assistance possible. Vous comprendrez que le fait que Monsieur Hamani, né en Belgique, qui a toujours vécu ici, y a fondé une famille et ne connaît guère l’Algérie, est en droit d’attendre quelques démarches plus actives. Sa compagne est Belge, son fils est Belge. Madame la ministre est-elle informée personnellement de cette situation ? A-t-elle pris contact avec son homologue algérien pour lui dire la gravité de la situation ? D’autres contacts sont-ils pris pour dénoncer cette situation inacceptable et exiger qu’il soit pris soin de notre concitoyen ? Ou prenez-vous le risque qu’il sorte de cet enfer handicapé ou décédé ?".

Pour Laurent Kennes, une intervention de la ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib, s’impose désormais pour débloquer ce dossier de toute urgence. "On lui reproche de détenir des monnaies illégales. On lui reproche aussi d’avoir changé de l’argent en dehors de l’Algérie. Tout cela n’est pas très clair. Toute démarche utile et d'un peu plus de panache serait la bienvenue pour redonner un peu d’espoir à ma cliente qui n’en voit pas le bout".

Joint tard hier mercredi 12 avril, le SPF Affaires étrangères nous expliquait être au courant de la situation de Mohamed Hamani : "Des contacts ont été pris auprès des autorités locales. Nous suivons ce dossier de très près via notre ambassade à Alger" nous a indiqué son porte-parole. Le signe, peut-être, que le calvaire qu’est en train de vivre Mohamed et sa famille interpelle désormais en plus haut lieu.