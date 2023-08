Un père célibataire va en femme à l’école de sa fille pour la fête des mères et c'est adorable

“Lorsque l’école organise des activités pour la fête des mères, je ne veux pas que mon enfant ait un complexe d’infériorité. Personnellement, je n’ai pas honte parce que j’aime ma fille." confiait-il au média Bangkok Biz News.

Un geste qui a touché sa fille comme on peut le voir sur le TikTok qu’a publié le père. Une vidéo visionnée plus de 300.000 fois et a ému les internautes.