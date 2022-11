Un penalty trop léger lors de Genk-Charleroi ?

Charleroi s’est incliné 4-1 face à Genk en match d’ouverture de la 16e journée de Pro League. Si le résultat final ne se discute pas, le premier but de Genk, marqué sur penalty est très léger, malgré l’intervention du VAR.

Frank Defays et Wouter Vrancken ont botté en touche lors des interviews d’après match quant à la question de savoir s’il y avait bel et bien un penalty provoqué par Muñoz, accroché dans la surface par Wasinski et transformé par Onuachu.

Car si le Var n’a pas changé la décision d’Alexandre Boucaut, force est de constater que sur les images, l’accrochage est très léger. Il ne reste plus qu’à attendre les explications de la Pro League sur cette décision qui fera parler d’elle ce week-end.

Finalement, Genk va remporter une neuvième victoire consécutive en championnat, une première dans leur histoire, en venant à bout de Charleroi, 4-1 grâce à un quadruplé d’Onuachu. Genk (43 points) consolide sa première place et compte désormais 10 points d’avance sur l’Antwerp, qui recevra Anderlecht dimanche. Charleroi est 11e avec 19 points.