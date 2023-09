Un penalty oublié pour l’Union, pas de différence entre le penalty sur Vanhoutte et celui non sifflé sur Dragus à Courtrai, l’analyse arbitrage d’Alexandre Boucaut

Alexandre Boucaut faisait ses premiers pas sur le plateau de La Tribune et est revenu sur les prestations des arbitres ce week-end en Pro League.

Et pour l’ancien arbitre, l’équipe la plus désavantagée du week-end a été l’Union Saint-Gilloise. Si les Unionistes ont obtenu deux penaltys, ils auraient dû en recevoir un troisième selon Boucaut et auraient également dû jouer à 11 contre 10.

Sur le premier penalty obtenu par l’Union, le jeune défenseur Soumaila Coulibaly aurait pu recevoir un carton rouge. "Pour moi, la faute principale du défenseur est avec ses bras", analyse l’ancien arbitre. L’attaquant a le contrôle du ballon, est proche du but, il n’y a plus de défenseur qui peut intervenir, tous les ingrédients étaient donc réunis pour un carton rouge puisqu’il y avait occasion nette de but. "Si vous jugez que la faute, c’est le premier tacle du pied, il essaye de jouer le ballon, alors pas de double peine", nuance-t-il toutefois.

S’il ne l’avait pas obtenu sur cette phase, il aurait pu écoper d’un carton rouge plus tard dans la rencontre sur un tacle par derrière ou sur une autre phase litigieuse sur laquelle Alexandre Boucaut aurait sifflé un troisième penalty. "Il en est à sa 3e exclusion du jour", en rigole Boucaut.

Il est également revenu sur le deuxième penalty de l’Union où certains trouvaient la faute sur Vanhoutte légère. Pour Boucaut, "les fautes de pied où le défenseur ne touche pas la balle et accroche l’attaquant et l’empêche de poursuivre son action, c’est un penalty". Il comparait également la phase avec l’action litigieuse dans le rectangle sur Dragus lors du match du Standard à Courtrai et ne comprenait pas la différence entre les deux phases et l’analyse qu’en avait faite le département arbitrage : "Où est le low cost et le cheap ? Où est la limite ?"