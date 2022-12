"Un penalty est une façon lâche de marquer": Pelé en quelques citations

Pelé n’était pas avare de commentaires et petites phrases, et même à son propos : "Les gens se disputent pour savoir qui est le meilleur entre Pelé et Maradona. Mais c’est Di Stefano le meilleur, il est beaucoup plus complet." La légende brésilienne a donc éteint l’éternel débat sur le plus grand footballeur en donnant l’onction à Alfredo di Stefano, compatriote argentin de Maradona et légende du Real Madrid, en 2009.

En moins modeste : "Je suis né pour jouer au football, tout comme Beethoven est né pour écrire de la musique et Michel-Ange pour peindre", déclarait-il au site de la FIFA

Plus drôle : "Un penalty est une façon lâche de marquer." (dans son autobiographie)

Plus philosophique : "Tout sur terre est un jeu. Une chose qui passe. Nous finissons tous par mourir. Nous finissons tous de la même façon, n’est-ce pas ?" (1977)

Encore plus philosophique : "Pelé ne meurt pas. Pelé ne mourra jamais. Pelé va continuer de vivre pour toujours. Mais Edson est une personne normale qui va mourir un jour, et les gens l’oublient." dans le Guardian en 2003, à propos de l’immortalité dans le football et la mortalité humaine.