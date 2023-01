Un pêcher apprécié des Japonais où il est appelé Kikumomo : Prunus persica var. stellata

Des Prunus, il en existe plus de 400 espèces de l’amandier au pêcher, en passant par le cerisier et l’abricotier. Ce sont de merveilleux arbres fruitiers et des arbustes d’ornement essentiels pour apporter des couleurs au printemps, voire même en automne. Zoom sur le Prunus persica var. stellata, un pêcher à la floraison printanière très apprécié au Japon où il est appelé Kikumomo.