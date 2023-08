Un pays résiste encore et toujours à la déferlante Tesla.

Depuis le début de l'année 2023, la voiture neuve la plus vendue dans le monde est la Tesla Model Y. Alors que la tendance est globale, il y a pourtant un pays où les ventes de Tesla ont du mal à décoller. Il s'agit du Japon où, culturellement, l'hybride et même l'hydrogène séduisent plus que le tout électrique.

Que ce soit aux Etats-Unis, mais aussi en Europe et même en Chine, jamais Tesla n'a vendu autant de voitures neuves. Ce n'est cependant toujours pas le cas au Japon, où le constructeur américain n'a écoulé qu'un peu plus de 10.000 véhicules au 1er trimestre. Pour donner un ordre de grandeur, c'est environ trois fois moins qu'en France, sur un marché pourtant plus dynamique. Petite curiosité, au Japon, c'est la Nissan Sakura qui est la voiture électrique la plus vendue.