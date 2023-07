Un patron affamé, un papy qui recule, Spa sur la bonne voie : 7 enjeux du GP de Belgique de F1

Max Verstappen écrase littéralement le championnat, au point qu’on se demande presque déjà quand il va décrocher sa troisième couronne mondiale. Le constat est limpide : hormis la deuxième place en Arabie saoudite lors de la deuxième manche et en Azerbaïdjan durant la quatrième manche, le Néerlandais a remporté toutes les autres courses longues. Neuf victoires dont les sept dernières épreuves.

Le pilote de 25 ans est au sommet de son art, en symbiose parfaite avec sa Red Bull, le meilleur bolide du plateau. Il totalise 281 unités contre 171 à son dauphin et équipier Sergio Perez. Quand on sait qu’un succès rapporte 25 points, on imagine aisément l’épaisseur du matelas de Verstappen, vainqueur par ailleurs des deux dernières éditions à Spa.