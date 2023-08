Un passionné d’horticulture originaire de Ghlin cultive 325 variétés de tomates

Allez savoir pourquoi, c’est la tomate qui a retenu l’attention de Jean Deminne qui, privé de potager pendant 10 ans, a cultivé, en 2018, dix plants de tomates différentes mais aussi des plants de potiron, de courgette, de concombre,.. dans son premier véritable potager personnel. De quoi alimenter sainement sa petite famille et retrouver la saveur des légumes du jardin. Les tomates deviennent très vite des incontournables à la table des Deminne : ses deux filles en découvrent le vrai goût et n’en veulent plus d’autres que celles fraîchement cueillies ou transformées par maman en coulis ou ketchup maison. Et l’aventure commence. Jean se passionne, échange avec d’autres passionnés et se prend au jeu : 325 variétés à son actif et le sentiment de protéger un patrimoine de variétés anciennes. Il crée très vite un groupe sur FB, à destination de passionnés comme lui, où il publie régulièrement. Et voilà que cet été, une photo de lui, trônant devant sa table remplie de sa cueillette fait le buzz. Jean ne le cache pas, il est un peu débordé par les demandes de graines qui lui parviennent, y compris du Sud de la France et d’Italie.