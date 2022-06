Un passeport pour les vacances ? Voici les prix pour chaque commune en procédures normales et urgentes (infographies)

Crème solaire, maillot de bain et appareil photo, vos valises sont bientôt prêtes pour profiter du soleil. Les vacances arrivent à grand pas mais encore faut-il ne pas oublier d’emporter des papiers d’identité en ordre. Et si votre carte d’identité vous permet de voyager dans l’Espace Schengen, elle n’est cependant pas suffisante pour vous rendre en dehors des frontières européennes.

Pour un voyage au Royaume-Uni ou sur un autre continent, il sera nécessaire de vous munir d’un passeport biométrique. Le petit livret rouge orné des armoiries belges est le sésame qui vous ouvrira les portes de 166 pays, ce qui en fait le troisième document de voyage le plus puissant au monde selon le Passport Index.

Peu de chance donc de se faire recaler à la frontière mais encore faut-il se procurer ces documents. Obtenir un passeport via votre commune prend en moyenne cinq jours, mais cela peut parfois prendre entre une et trois semaines. Mieux vaut donc ne pas tarder si vos vacances approchent, sous peine de voir les prix grimper pour l’obtenir en urgence.

En Belgique, le prix des passeports varie en fonction de quatre critères :

L’âge du demandeur (mineur/majeur) La procédure de demande : normale (5 jours ouvrables), urgente (1 jour ouvrable) ou super-urgente (4h30 plus tard, à retirer à Bruxelles) Le nombre de pages (32 ou 64 pages) Une éventuelle taxe communale.

Les Belges ne sont donc pas tous logés à la même enseigne, et c’est souvent la taxe communale qui explique la différence de prix.

Pour comprendre cette différence, il est nécessaire de disséquer le prix des passeports :

Le prix de fabrication du livret est de : 35 € pour une procédure classique 210 € pour une procédure urgente 270 € pour une procédure en extrême urgence.

Il faut ensuite rajouter 30 € de taxe consulaire pour les personnes âgées de 18 ans et plus.

pour les personnes âgées de 18 ans et plus. Et prendre également en compte la taxe communale, qui varie en fonction de votre lieu de résidence.

Cette taxe communale peut influer fortement sur le prix. Par exemple, les communes de Beauvechain, Libin ou encore Saint-Josse-ten-Noode n’appliquent pas de taxe communale sur les passeports, qui sont au prix de 65 € en procédure normale pour les 18 ans et plus. Une différence de 45 € pour le même document quand on compare avec Forest, la commune où le passeport en procédure normale est le plus cher, au prix de 110 €.

Retrouvez ci-dessous les prix des passeports par communes, en Wallonie et à Bruxelles :