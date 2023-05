Un passage pour piétons aux couleurs de la communauté LGBTQIA+ vandalisé à Neupré

Quelques jours après Seraing, c'est à Neupré qu'un acte de vandalisme à caractère homophobe a été perpétré. Un passage pour piétons aux couleurs de la communauté LGBTQIA+ y a également été dégradé, en face de la nouvelle école en construction, rue du chêne. Il venait tout juste d'être en partie repeint aux couleurs de l'arc-en-ciel mais il a été recouvert de peinture pour en effacer toute la symbolique.

"Nous sommes outrés et déçus par cet acte déplacé par rapport à une initiative qui avait justement pour but de transmettre des valeurs de notre démocratie telles que la tolérance et le respect de la diversité", dénonce Virginie Defrang, la bourgmestre de Neupré. "Ce passage pour piétons situé près de la nouvelle école a aussi pour vocation de susciter la discussion entre les citoyens et donc c'est d'autant plus regrettable".

La commune va porter plainte à la police ce lundi. L'enquête devra confirmer ou non cette hypothèse mais la bourgmestre de Neupré est persuadée que le ou les auteurs sont originaires de la région liégeoise.

Ce passage pour piétons sera en tout cas repeint aux couleurs de l'arc-en-ciel dans les prochaines heures pour être inauguré comme prévu initialement ce mercredi, à l'occasion de la journée mondiale contre l’homophobie.