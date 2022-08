Un pass Jazz pour vibrer dès la rentrée à la Louvière

Pour sa sixième saison, Central le centre culturel de la Louvière renouvelle son appréciation de la musique jazz et accueille de nombreux concerts. Au programme : des hommages aux monuments du jazz, comme une plateforme pour la scène montante belge, des instruments à vent, du piano et des voix de caractère…

La saison s’ouvre le 14 septembre au Palace qui met à l’honneur celle qu’on nommait "The first Lady of Swing" : Ella Fitzgerald. Retour dans les années 50, et ses clubs de jazz mythiques le temps d’un concert. Redonner vie à la chanteuse sans pour autant l’imiter c’est le défi audacieux relevé par le pianiste Xavier-Edouard Horemans dont la musique accompagne la voix de Maud Moucheron, et des musiciens Alain Cupper, Gaëtan Casteels et Georges Triantafylou.

Ce concert sera suivi en automne d’un hommage à la légende de la note bleue : le trompettiste Miles Davis et son album " Kind of Blue ", album de jazz le plus vendu de tous les temps. 6 musiciens décident de s’attaquer à ce géant du jazz, qui marquera l’histoire de son empreinte alliant tradition et avant-garde. A leur manière, ils honorent l’artiste et surtout transmettent leur bonheur de jouer ensemble ces morceaux toujours cultes.

En décembre, la Divine comédie s’imprègne du travail du poète italien Dante Alighieri pour le transposer en concert de jazz. Le spectacle monté par le musicien italien Angelo Gregorio transporte les spectateurs à la croisée de l’Enfer, du Purgatoire et du Paradis grâce à la musique d’un quartet jazz et quatuor à cordes.