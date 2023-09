Un pas en avant, deux pas en arrière : le Standard cale face à la lanterne rouge Westerlo

Ceux qui s’attendaient à un match plein de la part du Standard ce vendredi soir ont été déçus. Les Liégeois ont dû se contenter d’un bien triste partage 0-0 face à la lanterne rouge Westerlo.

Incapables de se montrer dangereux pendant une bonne partie de la rencontre, les Rouches prennent un coup au moral après avoir enregistré leur premier succès de la saison dimanche dernier contre Eupen.

Chaleureux durant 90 minutes mais finalement déçu et légitimement mécontent, le public de Sclessin a assisté à une prestation volontaire mais trop brouillonne pour être efficace.

Quelque peu bousculé par Westerlo en début de match, le Standard a sorti la tête de l'eau à l'approche de la demi-heure. Plus d'intensité, de bonne volonté mais aucune occasion franche à pointer à la mi-temps.

En deuxième période, l'initiative est restée liégeoise. Avec davantage de conviction. Il a toutefois fallu attendre jusqu'à la 63e minute et une percée balle au pied de Moussa Djenepo pour relever un premier danger concret pour Sinan Bolat. La plus grosse occasion du match tombera une quinzaine de minutes plus tard. Un débordement d'Isaac Price sème la panique dans le rectangle campinois. Wilfried Kanga réceptionne dans le petit rectangle mais gaspille en tirant sur Bolat (78e). C'était l'occasion à ne pas rater. Malgré une forte pression liégeoise dans les ultimes minutes, le marquoir restera immaculé.

1 sur 12 à domicile, c’est encore largement insuffisant pour prétendre à mieux qu’une douzième place, actuelle position du Standard au classement (7 points).

Westerlo, très timide offensivement mais présent dans les duels, reste dernier mais désormais ex aequo avec Courtrai avec deux petits points au compteur.