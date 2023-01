Un pas de plus pour le projet de parc aquatique sur le site de la Gare de l’ouest à Molenbeek

L’échevin des travaux publics de Molenbeek Jef Van Damme l’annonçait sur les réseaux sociaux. "Un pas de plus vers un parc aquatique à la Gare de l’Ouest". Aujourd’hui, la région bruxelloise ne compte plus de parc aquatique de loisirs sur son territoire. Océade fermait ses portes après 30 ans de bons et loyaux services en 2018. Mais cela pourrait changer, la commune de Molenbeek en verrait bien un s’implanter sur la friche de la Gare de l’OUEST. Un gigantesque terrain qui fait l’objet d’un grand plan de redéploiement régional au niveau urbanistique. Si rien n’est encore fait, une étude de faisabilité va tout de même bientôt démarrer pour voir si l’implantation d’un aquapark est réalisable à cet endroit. Il prendrait alors place sur un terrain attenant à la friche et occupé aujourd’hui par un vieux hangar.

Un manque en région bruxelloise

"Il y a clairement une carence de piscines à Bruxelles en général", explique Kristiaan Borret, le Maitre Architecte bruxellois. "Il y a donc aussi un besoin clair pour une structure type "Océade". Mais ce genre d’infrastructure a-t-elle encore sa place en ville à l’heure où les préoccupations environnementales sont au cœur de la réflexion urbanistique ? "Au contraire, je pense que la ville est une opportunité", poursuit Kristiaan Borret. "Prenez l’exemple du projet de piscine aux abattoirs d’Anderlecht (Manufakture). Pour chauffer l’eau du bassin, on va utiliser les pertes de chaleurs des installations frigorifiques situées à cet endroit. Il y a donc des synergies et des symbioses à développer. Et de ce point de vue, la ville offre de belles opportunités".

Une bonne idée mais pas forcément à cet endroit

Même son de cloche du côté d’inter-environnement Bruxelles… Un projet d’aquapark bien réfléchi aurait tout son sens à Bruxelles explique Mohammed Benzaouia, chargé de projet pour l’association. Il salue l’initiative qui permet à de nombreuses familles qui ne peuvent se payer de vacances d’avoir une infrastructure de ce type à proximité. "Cela doit se réfléchir dans sa globalité et il faudra bien étudier les répercussions mais il est clair qu’un aquapark à sa place en ville. Océade offrait un moment de loisirs à beaucoup de personnes et depuis sa fermeture, il y a un vide". Il émet par contre, plus de doutes quant à l’emplacement choisi pour l’éventuel futur aquapark. "Cette friche devrait être une opportunité pour résoudre des problèmes que vivent les quartiers avoisinants en termes de suroccupation du logement et surtout de suroccupation des logements sociaux".

On en est encore au tout début du projet. Des experts et des entreprises externes seront prochainement recrutés pour réaliser l’étude de faisabilité.