Un pas après l’autre : la Via Tenera, l’un des chemins belges vers Saint-Jacques de Compostelle

Ce pèlerinage demande de la préparation et reste un sacré défi : comptez une centaine de jours pour marcher près de 2000 kilomètres jusqu’à la cathédrale de Compostelle ! Si vous n’avez ni les ressources, ni le temps pour accomplir ce pèlerinage, vous pouvez aussi en faire une partie en Belgique. Notre pays compte en effet une dizaine de chemins de Compostelle (cf. la carte ci-dessus). Ils le traversent d’est en ouest et du nord au sud, et assurent la liaison entre les Pays-Bas, l’Allemagne et la France. " Quelque part, on est déjà à Compostelle en empruntant un chemin belge… Pour certaines personnes empêchées de faire le long voyage vers Compostelle, c’est déjà une saveur de l’ambiance qu’offrent les chemins ", explique Pascal Duchêne.

La Via Tenera est l’un de ces chemins. Tenera est le nom de latin de la Dendre. Ce chemin suit donc le cours d’eau depuis Termonde en Flandre jusque Marchipont, près de Valenciennes où les voyageurs rejoignent les routes françaises. Depuis plusieurs années, Pascal et son association ont remis en valeur et balisé ce chemin en se basant sur les traces du passé : les églises, les hôpitaux ou les noms des rues.