Un partenariat entre BMW et l’enseignement de Fédération Wallonie-Bruxelles

Charles Deboeck, responsable des formations techniques chez BMW : "Le véhicule est mis à disposition de cette école pour une période minimale de 10 ans. Notre objectif, il est clair, c’est attirer les jeunes vers nos concessionnaires qui peinent à recruter des mécaniciens bien formés sur des voitures actuelles". Mais est-ce souhaitable que des groupes privés fournissent ce genre de matériel aux écoles ? Julien Nicaise, administrateur délégué de Wallonie Bruxelles Enseignement, estime en tout cas qu’il est important que le privé et l’école collaborent "ce n’est pas le privé qui nous dicte les cours mais cela permet aux élèves de travailler sur du matériel dernier cri." Il constate en outre que ces dernières années, surtout dans les métiers en pénurie, les employeurs se lancent de plus en plus souvent dans ce genre de collaboration. "Le partenariat précédent était avec Audi, le prochain sera avec Mercedes !".