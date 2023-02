Un partage, que des malheureux : Zulte Waregem et Ostende s’enfoncent dans la zone rouge

La bagarre pour la relégation a-t-elle définitivement basculé ce weekend ? Il est sans doute encore trop tôt pour tirer de vraies conclusions mais gageons quand même que cette 25e journée de championnat a sérieusement fait bouger les choses en fond de tableau.

Empêtrés dans la galère jusqu’au cou avant ce weekend, Eupen et Courtrai ont profité de leurs victoires, respectivement face à Malines et au Standard, pour se donner un peu d’air. Avec 25 points chacun, Germanophones et Courtraisiens ont fait un (petit) trou par rapport à la concurrence.

En grande partie parce que dans le même temps, Zulte-Waregem et Ostende n’ont pas su se départager ce dimanche soir (1-1). Magnifiquement mis sur orbite par Jelle Vossen, Zinho Gano avait en effet ouvert la marque en tout début de match mais Fraser Hornby, complètement oublié par la défense du Essevee, a égalisé en fin de match.

1-1, score final donc mais deux points de perdus pour les deux équipes qui devront plus que jamais lutter pour leur survie parmi l’élite jusqu’au bout cette saison. Avec 21 points (Zulte-Waregem) et 19 (Ostende), les deux formations sont en effet toujours relégables. Et le gouffre par rapport aux autres semble de plus en plus difficile à combler.