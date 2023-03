Un Parlement fédéral exemplaire sur les questions de genre en 2030 ? "Nous vivons un moment particulier"

Pourquoi est-ce si important pour elle ? "Il faut que les gens intègrent que cette fonction peut être exercée par une femme. Ce n’est pas le cas si on continue à masculiniser. Nous pouvons porter une diversité au sein de la Chambre, qui doit ressembler au reste de la société. Nous avons une fonction de modèle pour les jeunes filles, elles doivent pouvoir s’identifier ! Il faut leur donner confiance", répond la Présidente avant de plonger dans l’histoire de la Belgique : "Après la création de la Belgique, en 1830, il a fallu presque un siècle pour qu’une femme soit élue. Pendant 100 ans, les femmes n’avaient pas de voix dans cette institution démocratique, ne pouvaient pas participer aux débats. Quand Lucie Dejardin est élue en 1929, elle n’a même pas le droit de voter ! Les femmes ont accès au droit de vote complet en Belgique en 1948. Aujourd’hui, elles sont 64, mais quand on parle de grandes décisions politiques, on continue à parler des hommes et donc à avoir une vision masculine du Parlement. Il faut faire évoluer ces représentations. Et il faut que le Parlement représente toute la société, qu’il ait un équilibre en termes de genre, c’est l’un des enjeux pour retrouver la confiance des citoyens et des citoyennes. Participer à la vie politique est un droit."

Puisque pour la première fois de notre histoire, les deux chambres de notre Parlement sont présidées par des femmes

D’autres propositions concernent encore la composition des jurys lors des entretiens d’embauche, et également la création d’un poste de référent·e genre, dont la fonction sera de suivre l’évolution et la mise en place de ce plan d’action.

Éliane Tillieux ne compte pas s’arrêter là. Elle souhaite d’ores et déjà promouvoir ces "bonnes pratiques" au niveau européen, auprès des autres président·es d’assemblées parlementaires.

