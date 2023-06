Un parcours très technique et sans repos pour les nationaux de contre-la-montre

Les spécialistes du contre-la-montre vont s’affronter ce jeudi 22 juin dans l’unique objectif de décrocher le maillot de champion national. Au programme, un parcours de 41,8 kilomètres sur un parcours très technique.

L’an dernier, Remco Evenepoel l’avait emporté sur un parcours complètement plat, cette année, le tracé sera moins roulant. Si les 41,8 kilomètres ne réservent que 356 m de dénivelé positif, les coureurs n’auront pas la moindre zone de répit. La boucle des 20 kilomètres (à produire deux fois) est composée d’une série de faux plats.

Bien que les deux premiers kilomètres soient relativement monotones (ligne droite sur une route large), les coureurs vont faire face à une première difficulté. Elle sera à aborder juste après un double virage dans un sous-bois, un changement de direction, qui avec la vitesse peut s’avérer dangereux. Cette première difficulté se fera principalement sur une route de campagne, assez étroite et relativement sinueuse.

La descente qui suit, peut, elle aussi être menaçante. Le revêtement de la route n’est autre que des dalles de béton mal jointoyées et en mauvais état. Un revêtement généralement très glissant lorsque la chaussée est mouillée. Ce qui, au vu de la météo annoncée, risque d’arriver. Au pied de cette descente, les coureurs vont devoir, une fois de plus faire face à un double virage (Gauche – Droite) pour arriver dans la deuxième difficulté du jour.

Située après 6,7 kilomètres, cette difficulté va se faire sur une route agricole (très étroite et dans un mauvais état). Les coureurs retrouveront, 1,5 kilomètre plus haut, une chaussée plus large. Excepté le vent, cette route ne représente aucune difficulté pour les coureurs.

Après 10 kilomètres de course, le parcours réserve à nouveau une route en très mauvais état suivie d’un long faux plat de 3 kilomètres exposé au vent. La route est une fois de plus très étroite. Au sommet de celle-ci, les coureurs vont faire face à une série de petites bosses, avec de nombreux virages sur une route en mauvais état. La descente qui suit risque d’être très technique, avec l’un ou l’autre virage qu’il faudra aborder avec le plus de prudence possible (route étroite, en dalles avec de nombreux virages).

Par la suite, les coureurs ne feront plus face à de réels gros risques, à l’exception d’une bosse sur route très étroite. Celle-ci arrivera après 17 kilomètres, cette bosse a des rampes allant jusqu’à 8%. Après cette difficulté, les coureurs plongeront sur la ligne d’arrivée avant de reboucler un deuxième tour.

Le parcours risque d’être encore plus technique, puisque, si la météo se confirme, la pluie sera au rendez-vous ce jeudi.