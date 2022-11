Un parcours revisité et une sécurité renforcée pour le Spa Rally

Pour le dixième et dernier rendez-vous du Belgian Rally Championship, direction Spa. Comme en 2021, le Spa Rally se déroulera le premier week-end de décembre et accueillera la finale de la compétition nationale. Les conditions froides et changeantes de cette période de l’année viendront perturber les choix pneumatiques des concurrents. D’autant que le parcours s’annonce, dans tous les cas, déjà bien piégeur à travers la belle région spadoise.

Un parcours complètement revisité

Cette année, le rallye fait son retour dans le centre-ville. Les reconnaissances ont eu lieu ce weekend. Avec un parcours complètement revisité, comme le souligne Florian Jupsin, du Spa Rally, invité de Liège-Matin ce lundi: "Il y a une seule spéciale qui est identique aux autres années, sur les hauteurs de Theux, tout le reste est nouveau."

Une sécurité renforcée

Après les récents accidents au Rallye du Condroz et au Rallye des Crêtes, tout a été mis en œuvre pour un maximum de sécurité: "Evidemment, les derniers événements n'ont fait que de renforcer la position qu'on avait déjà à la base" explique Florian Jupsin. "On a renforcé les équipes de stewards. Et on ne chipotera pas avec la sécurité. Ça parait simple de dire qu'on met un panneau zone interdite. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas ce que ça veut dire. On les accompagnera et on leur demandera de se placer dans des endroits vraiment safe. On a déjà répertorié les endroits qu'on sait critiques, où il y aura du monde, donc les endroits spectaculaires, et ces endroits seront cadenassés."

Au total, 8 spéciales différentes sont proposées. Un challenge Bruno Blaise sera également organisé en hommage au pilote malmédien décédé la semaine dernière dans un accident lors du Rallye des Crêtes.

