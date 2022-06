Un parcours ninja construit par les enfants pour l’école de Géromont (Malmedy)

" L’obstacle que je construis, c’est une poutre où à la fin il y a une barre et il faut passer en dessous sans la toucher. Il y aura aussi un pont, un cerceau dans lequel il faut passer, un obstacle à escalader, etc. ", détaille Victoria. " Pour construire ça, il faut être malin, avoir de la stratégie et des muscles. On découvre aussi qu’il y a beaucoup de choses dans la nature qui peuvent nous aider. Par exemple, les branches peuvent faire des poutres. Des troncs d’arbre peuvent être des obstacles ", complète Romane. " Ça nous fait du bien quand on vient dans la forêt et qu’on peut aire un parcours ninja. C’est une très bonne initiative ", se réjouit quant à lui Arthur.