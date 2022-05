Un parcours et un garçon étonnants, Amadou Onana va vous surprendre, en bien

En Belgique, où il arrive au début de l’adolescence, il s’entraîne d’abord avec les jeunes de Provinciale du Sporting d’Anderlecht, puis au White Star, avant de rejoindre Zulte Waregem. Les choses ne se passent pas bien, au point que l'adolescent envisage d’arrêter le football. " Il y a eu des moments difficiles, oui. Quand on est adolescent, c’est comme avec un clou : quand on tape dessus il finit par entrer. Quand on vous dit souvent que vous n’êtes pas capable, que ça ne va pas le faire, que vous n’y arriverez pas, on se pose des questions. C’étaient des coaches, des directeurs sportifs, … Heureusement j’ai eu Melissa, ma sœur, qui est une femme exceptionnelle et qui a su me remotiver et me redonner confiance en moi. Toutes ces critiques, je ne les comprends toujours pas, mais finalement elles ont été une source de motivation. Au final, on sait qui avait raison ".

Mélissa, c’est la sœur aînée d’Amadou. C’est pour lui, lorsqu’il envisageait d’arrêter le football, qu’elle a décidé de devenir son agent. Elle lui trouve alors une place au centre de formation d’Hoffenheim TSV puis un premier contrat pro à Hambourg SV en D2 allemande.

Après une saison à Losc Lille, le N24 (en hommage à Kobe Bryant) estime avoir bien progressé, en maturité notamment, mais aussi physiquement et mentalement. " La Ligue 1 est un championnat très relevé. Pour moi, après un passage en L1 on peut évoluer dans tout type de championnat ".

Avec 40% de temps de jeu, il ne se considère pas encore titulaire à part entière, ce qui renforce sa motivation