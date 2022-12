Un parcours de six sculptures d’art contemporain inauguré au Bois de la Cambre

La fondation Boghossian a inauguré un parcours de sculptures dans le Bois de la Cambre, a-t-elle annoncé mercredi par voie de communiqué. Intitulé L’invitation au voyage, cet itinéraire présente des œuvres d’artistes issus des quatre coins du monde que les promeneurs pourront contempler pendant un an.

L’inauguration a eu lieu en présence de Jean Boghossian et Louma Salamé, respectivement président et directrice de la fondation. Ce projet a été réalisé en collaboration avec la Région de Bruxelles-Capitale représentée à l’inauguration par Pascal Smet, secrétaire d'Etat à l’Urbanisme et avec la Ville de Bruxelles représentée par Ans Persoons, son échevine de l’Urbanisme et Delphine Houba, son échevine de la Culture.

A quelque pas de la Villa Empain, où la fondation a établi son siège en 2010, six œuvres d’art contemporain ont été installées afin de proposer "un parcours qui invite le public, dans un périmètre réduit, le temps d’une année, à découvrir les nombreuses façons par lesquelles les artistes réinventent le paysage", selon les organisateurs. Cet itinéraire met en scène les œuvres d’Ara Alekyan (Arménie), Thierry Bontridder (Belgique), Jiana Kim (Corée du Sud), Samar Mogharbel (Liban), Léopoldine Roux (France) et Kaz Shirane (Japon).

Ces artistes issus de milieux et de générations différents, créent également un dialogue entre les cultures occidentales et orientales, annonce la fondation. "On y voit des formes architecturales archaïques, universelles et simples, comme l’arc et le cercle. Les œuvres, créées à partir de différents matériaux, sont conçues pour être touchées, photographiées et traversées", ponctue-t-elle.