Un parcours d’artistes s’est implanté le long du ravel Trois-Ponts – Hockai

A pied, à cheval, à vélo, c’est une des formules qui colle à l’image du Ravel et pour ce parcours, on pourrait y rajouter "à la rencontre des artistes". Ils sont onze à avoir été sélectionnés au terme d’un appel d’offres international. " Les artistes ont vraiment su s’approprier l’environnement direct. Ils ont choisi l’endroit où ils avaient envie de se mettre. Ils ont utilisé les matériaux, que ce soit les matériaux présents sur place ou les matériaux des carrières, et en plus il y a des jeux de miroir, il y a des choses à tester. Il y a des œuvres qui sont presque interactives et je trouve que c’est ça aussi qui fait la diversité de ce parcours ", détaille Stéphanie Dehez, animatrice au centre culturel de Stavelot-Trois-Ponts.