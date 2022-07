Tous situés dans la même région, six villages wallons ont pour but de former un parcours à travers des "beaux villages" ornés chacun par une œuvre d’art contemporain.

Un projet qui s’intitule "Six pas vers l’art entre Samson et Lesse", et mené par l’ASBL " Les plus beaux villages de Wallonie". Un nom de projet provenant des deux rivières, affluents de la Meuse, qui bordent ces entités.