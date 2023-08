Un parcours d'art à Charleroi pour découvrir ses joyaux architecturaux insoupçonnés

Changeons de style architectural, sortons de l’itinéraire Art Nouveau. Toujours au boulevard Solvay, mais un pâté de maisons plus loin, au numéro 22 : un immense espace composé de verre et d’acier reflète l’Art Industriel. Ce bâtiment de 1909 dessiné par l’architecte Gabriel Devreux a été construit pour l’Exposition industrielle et commerciale de Charleroi en 1911 : le Palais de l’art wallon !

Deux grandes halles de verre et de fer construites de part et d’autre de l’entrée monumentale avec fronton et péristyle néoclassiques. "Des plans inspirés des basiliques". Cet édifice est aujourd’hui classé et abrite le BPS22, l’un des musées d’art contemporain majeurs en Wallonie. Plus de 2500 m², imaginez l’espace ! Il programme des expositions souvent percutantes et ancrées dans le débat social. Actuellement, il y a plusieurs expos, mais l’une d’entre elles fascine les petits et les grands : Adrien Lucas, un artiste français qui a réussi à décomposer la lumière et à en jouer et il vous y dévoile tous ces secrets.