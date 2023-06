Un parc Harry Potter, plus grand et immersif, ouvre ses portes à Tokyo

Le phénomène Harry Potter semble indémodable. Récemment, on a assisté à la sortie du jeu vidéo inspiré de l'univers, à l'annonce d'une série plus fidèle aux livres, et voilà maintenant qu'un nouveau parc, regroupant les décors emblématiques des films, vient d'ouvrir ses portes ce vendredi 16 juin à Tokyo.

Jusqu'à présent, les fans japonais du sorcier devaient voyager jusqu'à Londres pour visiter Poudlard. Depuis son ouverture en 2012, le "The Making of Harry Potter - Warner Bros. Studio Tour de Londres" a accueilli jusqu'à 17 millions de visiteurs et ce chiffre continue d'augmenter, avec 6000 personnes qui s'y rendent chaque jour. Ce n'est donc pas bien étonnant que Warner Bros. aie décidé de développer l'attraction sur un autre continent.