Un parasol géant accroché à un astéroïde ? C’est l’idée loufoque d’un scientifique pour rafraîchir la Terre…

Une "bonne" idée mais qui posait problème jusqu’ici puisqu’il fallait que le parasol soit suffisamment lourd et volumineux pour ne pas être emporté par le vent solaire et la pression de rayonnement. Un problème donc résolu par l’idée de István Szapudi : attacher un parasol de 35.000 tonnes à un astéroïde pour arriver à un total de 3,5 millions de tonnes. Il faudra ensuite installer cette infrastructure au point de Lagrange L1, "un point de stabilité gravitationnelle relative généré par l’interaction entre la Terre et le Soleil", explique-t-il dans un communiqué.

Si vous êtes étonné par la masse de 3,5 millions de tonnes, sachez que cela représente 100 fois moins que les premières estimations pour cette solution de parasol. Cependant, 35.000 tonnes à envoyer dans l’espace restent trop pour les fusées que l’on conçoit actuellement. Saturn V avait une capacité de charge utile (en dehors de l’appareil lui-même et de carburant) de 140 tonnes et la fusée de SpaceX n’atteint que 250 tonnes… On est donc loin de la capacité qu’il faudrait pour apporter le parasol dans l’espace. Solution possible, diminuer le poids du bouclier, avec des matériaux plus légers comme le graphène.

Arrive ensuite le problème de l’astéroïde, il n’y en a pas un qui attend sagement au point de Lagrange L1 qu’on vienne lui mettre un parasol dessus pour sauver la Terre du réchauffement climatique. Il faudrait donc aller en chercher un de la taille et la masse qu’il faut et l’emmener ensuite jusqu’au point de rendez-vous. Si la Nasa a pu rediriger un astéroïde dans un test pour sauver un jour la Terre d’un potentiel astéroïde destructeur de planète, cela ne veut pas dire que l’on peut aujourd’hui en téléguider un à un endroit spécifique.

S’il reste pas mal de "détails" à régler pour envisager la viabilité d’une telle solution, István Szapudi y croit : "en fonction du développement parallèle et entrelacé des technologies de graphène, d’attache et orbitale, un bouclier attaché pourrait initialement être plus rapide et moins cher à réaliser qu’une structure plus lourde".