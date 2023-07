Un paon en vadrouille s'invite chez les habitants du village de Lincé

Depuis plusieurs jours, un paon bleu majestueux, venu d'on ne sait où, se balade dans le petit village de Lincé, sur la commune de Sprimont. Il passe de maison en maison. Il s'est notamment invité plusieurs fois chez une habitante que nous avons rencontré: "Il s'agissait bien d'un paon bleu. Il s'est d'abord posté devant la fenêtre de mon bureau, au rez-de-chaussée. J'ai été le voir de plus près, toujours en gardant un peu de distance. Je lui ai donné un petit peu d'eau et de nourriture, à savoir quelques fruits et des céréales. Je pense qu'il a passé la nuit dans le jardin car je l'ai entendu en soirée et le matin très tôt. Je ne sais pas précisément d'où il vient. J'ai eu un contact avec une personne d'Erezée, mais il provient peut-être d'un château à Sprimont. On est en train de se renseigner". S'est-il échappé ? A-t-il été abandonné ? C'est toujours le mystère. Les autorités communales ont été averties.

Contrairement aux oies, le paon n'est pas un animal agressif, il est généralement plutôt craintif. Détenir un paon est autorisé mais il faut respecter certaines conditions, avoir un habitat adapté notamment, avec suffisamment d'espaces verts.