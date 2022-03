Un panier de fraises des bois vendu à 24 381 400 €

Le tableau concerné est directement comparable au Panier de prunes (Paris, musée du Louvre) et au Verre d’eau et cafetière (Pittsburgh, Carnegie Institute of Art), datés de la même période et considérés comme des chefs-d’œuvre absolus. Chardin est alors au sommet de son art. La virtuosité du peintre s’exprime dans l’incroyable transparence de l’eau dans le verre, le rendu des fruits à la fois précis et flou, par une seule masse, le tout mis en relief par les taches blanches des deux œillets dont la tige brise la régularité.

Cette modernité des natures mortes de Chardin trouvera un écho important au moment de l’Impressionnisme notamment chez Fantin-Latour, Monet, Renoir… Et la sobriété de ses compositions géométriques se retrouvera au XXe siècle chez Cézanne, Morandi, jusqu’à Wayne Thiebault.