Un palmarès 100% féminin pour la Paris Opera Competition 2022 avec trois lauréates

La finale de la septième édition du Paris Opera Competition s’est déroulée ce samedi à l’Opéra Garnier. A l’issue d’une épreuve alliant l’interprétation vocale mais également scénique d’airs d’opéra, ce sont trois chanteuses qui ont été couronnées.

Depuis 2010, la Paris Opera Competition s’adresse aux jeunes chanteuses et chanteurs d’opéra et a pour vocation d’être un tremplin pour la jeune génération lyrique, offrant une visibilité et une aide financière pour le début de carrière de ces jeunes artistes internationaux. Ce concours, qui a normalement lieu tous les deux ans, devait se tenir en 2021, mais a été reporté à ce début d’année 2022.

Et ce samedi 22 janvier dernier, se tenait la finale de la septième édition du concours. Neuf candidats, six chanteuses et trois chanteurs, ont fait valoir leurs talents lyriques mais également scéniques, dans une prestation mise en scène par Florence Alayrac. A l’issue de cette finale, le jury, composé d’une quinzaine de professionnels du monde lyrique (directeurs de théâtres ou de festivals, conseillers artistiques, metteurs en scène, chef, directeurs de castings), a récompensé trois chanteuses. La mezzo-soprano britannique Anna Harvey, âgée de 27 ans, remporte le premier prix, la mezzo-soprano azerbaïdjanaise de 28 ans, Aytaj Shikhalizada, reçoit le second prix et enfin, la soprano espagnole de 27 ans, Serena Sáenz Molinero, rafle le troisième prix et le prix du public.