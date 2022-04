Un Palestinien tué par les forces israéliennes en Cisjordanie occupée

Un Palestinien blessé par balles mardi par les forces israéliennes en Cisjordanie occupée a succombé à ses blessures, dernier incident en date d'une vague de violences dans les Territoires palestiniens et en Israël.

Ibrahim Oweidat, 20 ans, a été touché à la tête à l'aube dans le camp de réfugiés d'Aqabat Jaber près de la ville palestinienne de Jéricho, a rapporté le ministère palestinien de la Santé, sans préciser les circonstances de l'incident.

L'armée israélienne a indiqué avoir mené une "opération de contreterrorisme" dans le camp d'Aqabat Jaber.

Durant cette opération, "des dizaines de Palestiniens ont violemment attaqué les soldats", "brûlé des pneus, lancé des pierres et des cocktails Molotov", a indiqué l'armée dans un communiqué, précisant qu'aucun soldat n'avait été blessé. L'armée a "riposté avec des moyens de dispersion anti-émeute et des tirs à balles réelles", a-t-elle ajouté.

Vague de violences

Depuis le 22 mars, 14 personnes ont été tuées dans des attaques anti-israéliennes. En représailles, les forces israéliennes ont reçu carte blanche pour "vaincre la terreur" et ont mené des opérations émaillées de heurts meurtriers en Cisjordanie occupée. Au total, 25 Palestiniens, dont des assaillants, sont morts durant cette période.

Cette nouvelle vague de violences intervient près d'un an après une guerre de 11 jours entre l'Etat hébreu et le Hamas, mouvement islamiste armé au pouvoir à Gaza. En mai 2021, cette confrontation avait fait 260 morts à Gaza et 14 morts en Israël, dont un soldat.