Un pain galette sarde étonnant : le Carasau

Il faudrait une encyclopédie pour faire le tour de toutes les galettes de la Méditerranée. Pita, pizza, dürum, manaesh, crêpes diverses, focaccia, fougasses, le blé, la farine, la levure et l’eau donnent lieux à des produits tellement frais qu’il faut les manger dans la minute, comme la pizza napolitaine, ou qui se gardent un an, comme ce pain sarde dont je vais vous parler : le pane carasau.

Quand vous le rencontrez la première fois, ce sont des galettes toutes fines, rondes, croustillantes, ça accompagne bien le fromage et les charcuteries. Comment ça se fabrique ? On fait une pâte à pain, à base de farine, donc de semoule, de blé dur (la même que pour les pâtes, le couscous, le boulgour et autres spécialités de la Méditerranée) puis on l’abaisse en fins disques qui sont cuits au four très chauds et qui gonflent. A ce moment, les disques sont coupés en deux (un peu comme le pain libanais ou le pain pita avant de le farcir) et remis à cuire pour une deuxième cuisson qui s’appelle la "carasatura". Au bout du bout, ce pain a pratiquement perdu toute humidité et est donc une sorte de "féculent de base", prêt à l’usage.

Tout seul, ou avec un peu d’huile d’olive et de sel, il accompagnera superbement les fromages sardes, Pecorino forcément de brebis, de divers affinages. Les charcuteries locales (saucisse sèche, jambon au poivre, coppa…) lui vont bien aussi.

Mais comme tous les produits secs, il se prête aussi à la transformation. Les sardes le mouillent légèrement pour l’utiliser comme une feuille de lasagne, notamment dans une recette très répandue, le pane "frattau" : pain carasau, sauce tomate à la viande, fromage de brebis et un œuf par-dessus. D’autres recettes le trempent dans un bouillon de viande plutôt que de l’eau, puis de la tomate et des tombereaux de fromage pour le faire cuire au four en une sorte de lasagne.