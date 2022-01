Un pain en avant : La nostalgie du bon pain d’antan une passion familiale

Conducteur de train à la SNCB, Damien et Jérôme ont changé de vie. Mais comment ont-ils fait ? Nos deux passionnés ont dû suivre une formation pour obtenir l’accès à la profession et ils n’ont pas choisi leur école au hasard. "Nous nous sommes orientés vers l’Ecole Internationale de Boulangerie à Sisteron (Alpes de Haute Provence). Cette formation très pointue forme une quarantaine de boulangers bio par an et place la barre haute. Nous sommes les premiers liégeois diplômés de cette école et durant nos stages, mon frère et moi nous avons parcouru la France de Bordeaux à Montpellier, de Lyon à Avignon… Et j’en passe", explique Damien.

Le but de leur formation dans cette école de renommée internationale a permis à Damien et Jérôme de s’engager dans un concept unique et dans la province de Liège. Car au-delà de la confection d’un pain biologique en fermentation lente au levain, ils ont souhaité jouer la carte de la transparence avec leur atelier ouvert sur le magasin. "De ce fait, nous avons dû tout construire et nous ne travaillons pas de nuit."