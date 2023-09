Un pain aux graines sans gluten à la maison : une recette simple et gourmande

Nombreuses sont les personnes allergiques au gluten et qui ont du mal à trouver une alternative au pain qui soit tout aussi consistante, moelleuse et savoureuse. Cette recette de pain aux graines est l’alternative parfaite. En plus d’être facile à réaliser, il se conserve très facilement pendant minimum 10 jours dans une boîte hermétique. Une autre façon de le conserver est de le couper en tranches et de le conserver au congélateur pendant plusieurs semaines.

Vous allez sans doute vous demander quel est l’élément magique qui fait en sorte que toutes ces graines forment un ensemble ? Il s’agit du psyllium. Il agit comme un liant et donne à la pâte son élasticité. Il permet aussi au pain sans gluten de bien lever. En plus d’être l’élément miracle dans cette recette pour la réussite du pain, il possède également de nombreuses vertus. Il contribue au confort digestif, aide à maintenir un transit régulier et à lutter contre la constipation. C’est un vrai allié pour une cuisine saine et sans gluten.