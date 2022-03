Un pack multimédia vendu en soutien à l’Ukraine approche des 10 millions d’euros

Le pack Humble Bundle “Stand for Ukraine”, qui propose pas moins de 123 jeux, BD et autres contenus multimédias, a déjà permis de récolter plus de 9.500.000 euros. Il reste encore quelques jours pour en profiter.

2500 dollars de contenu

L’offre de Humble Bundle permet en effet de mettre la main sur des jeux de qualités. Back 4 Blood, May Payne 3, Spyro Reignited Trilogy, Kerbal Space Program ou encore Amnesia, Superhot et Dear Esther : les jeux sont nombreux et disponibles pour 36,39 euros seulement.

En effet, à partir de ce montant, vous aurez accès à vie aux 123 jeux, programmes et livres proposés. Vous pouvez évidemment donner plus, sachant que l’intégralité de la somme sera reversée à une association caritative. Les organismes sélectionnés sont Razom for Ukraine, International Rescue Committee, International Medical Corps et Direct Relief.