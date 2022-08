Un pack d’accessoires pour des balades en voiture plus sûres et confortables avec ses chiens

Honda propose, au Royaume-Uni et sur quelques modèles seulement, un nouveau pack d’accessoires destiné à assurer confort et sécurité aux chiens durant ses différents trajets en voiture. Le but est aussi qu’ils ne viennent pas déranger le conducteur.

Tout a débuté par une blague, plutôt banale, faite par Honda le 1er avril dernier. Le constructeur a alors fait la promotion d’un (faux) siège passager avant spécialement adapté aux chiens, avec notamment deux emplacements prévus pour ses gamelles. Devant les réactions très positives des internautes, le constructeur a décidé de proposer un nouveau package regroupant plusieurs accessoires à placer dans le coffre et qui assurent un maximum de confort à l’animal.