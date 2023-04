Un ouvrage ultra complet sur la Forêt de Soignes : son histoire, ses balades, ses bons plans restos et coins (presque) secrets…

Saviez-vous que Soignes a toujours été une forêt depuis la dernière glaciation ? Vous saviez que la forêt de Soignes était ⅔ plus grande au 19e siècle ? Tiens, quels sont les enjeux actuels à cause des mutations climatiques ?

Les explications et réponses à ces questions se trouvent dans un guide fraîchement paru chez Renaissance du Livre : “La Forêt de Soignes, sous les feuilles, l’histoire”.

Enfin un ouvrage complet sur la forêt de Soignes.

Non seulement, il est composé d’une vingtaine de promenades balisées ou non. Mais en plus, il regorge d’anecdotes, d’histoires, de bons plans restauration pour redécouvrir cette forêt périurbaine considérée comme l’une des plus belles et des plus vastes d’Europe.

Dans cet ouvrage, il y a des idées de balades. On y déniche aussi des bons plans gastronomie, des conseils pour prendre soin de notre belle forêt de Soignes, des moments de sensibilisation aux périodes de sécheresse et aux enjeux climatiques… Mais pas que…

Vous ne vous promènerez plus de la même manière en forêt de Soignes. On vous le prouve avec l’invitée de Bruxelles Matin et de Déclic : Isabelle Douillet - de Pange, autrice du livre “La Forêt de Soignes, sous les feuilles, l’histoire” paru chez Renaissance du Livre, l’invitée de la matinale de Julie VanH dans ce #REPLAY.

Un mot sur l’autrice

Isabelle Douillet - de Pange a un CV impressionnant: elle est historienne de l’art. Elle a travaillé à l'inventaire du patrimoine architectural de la région de BXL capitale avant de devenir conservatrice des musées de la Ville de BXL. Elle est actuellement curatrice à la Fondation Folon.

Pour la création de ce livre riche en histoire(s), parcours de balade(s) et anecdotes en tous genres, Isabelle Douillet - de Pange a travaillé avec Alain Robyns. Alain est responsable de projets humanitaires, voyage beaucoup mais reste Bruxellois dans l’âme. C’est aussi un amoureux du vélo qui a tracé quelques parcours surprenants dans ce guide ultra complet.

Le petit plus

Ce que l’équipe de Bruxelles Matin a particulièrement apprécié, c’est le fait que chaque promenade comporte un numéro de carte et un code QR qui permet d’ouvrir l’app de navigation sur n’importe quel smartphone et de suivre en temps réel notre localisation.

INFO PRATIQUES:

“La Forêt de Soignes, sous les feuilles, l’histoire”

Renaissance du livre • 14,8 x 21 cm • ISBN 9782507057725 • 160 pages • 20 euros • Parution : 20 avril 2023 • En vente en librairie et sur www.livre-moi.be