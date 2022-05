Un ouvrage de témoignages sur le Bois du Cazier à l’occasion d’un triple anniversaire

Sollicité par l’ASBL Le Bois du Cazier pour réaliser ce récit collectif, ce dernier a répondu présent et a décidé de donner à ce projet la forme d’un long reportage adressé à Angelo Galvan, un des principaux sauveteurs lors de la catastrophe qui, en août 1956, a fait 262 victimes. L’auteur avait lié avec ce dernier une amitié particulièrement forte marquée par le désir de transmettre.

La liste des témoins dont les paroles et les souvenirs sont repris dans l’ouvrage est large. Elle comprend des anciens travailleurs, des responsables du site, des syndicalistes, des artistes et plus généralement des défenseurs de la mémoire. Tous ceux-ci évoquent l’importance du site en tant que lieu de mémoire.