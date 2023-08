Un ouvrage datant de 1553 trouvé à Ath : le fonds de la bibliothèque Jean de La Fontaine n’a pas livré tous ses secrets

Dans la réserve de la bibliothèque Jean de La Fontaine, à Ath, on trouve près de 50.000 livres, principalement des collections ou des ouvrages défraîchis, passés de mode ou en tout cas délaissés par les lecteurs. Mais neuf mille ouvrages ont un statut différent : "Il s’agit du fonds de la bibliothèque, les livres qui s’y trouvaient en 1842, lors de sa fondation", explique Sébastien Morencé, bibliothécaire en chef.

Chaque été, profitant de la période plus calme, des membres du personnel ou des étudiants travaillent à répertorier chacun de ces livres anciens. "C’est nécessaire, parce que lorsqu’on a déménagé ici en 1999, on a égaré l’inventaire papier". Cette année, une pépite est sortie de l’ombre : "On a découvert un livre de 1553 consacré à la vie des empereurs romains et à leurs effigies, notamment sur les pièces de monnaie…"