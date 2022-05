Un outil qui permet aux pirates de récupérer votre mot de passe

Une étude récente, qui concernait notre pays, a permis de découvrir que nous utilisons encore des mots de passe très simples. Dans le top 10, on y trouve, par exemple, 123456, azerty ou encore Anderlecht et Standard. Malheureusement, des mots de passe de ce type n’ont aucune chance de résister aux outils que vont utiliser les pirates.

Et comme le 7 mai est la journée mondiale du mot de passe, nous vous partageons les résultats d’un test de la société Hive Systems. Elle a mesuré le temps nécessaire pour retrouver un mot de passe que nous avons, par exemple, utilisé sur un site. Normalement, il est crypté sur le serveur de destination mais, malheureusement, l’algorithme, très souvent utilisé, n’offre plus la sécurité nécessaire.

Si donc, votre mot de passe ne compte que 8 caractères et même s’il intègre des majuscules et des minuscules avec chiffres et caractères spéciaux, pour les pirates qui vont utiliser une carte graphique, il ne faudra que 5 heures pour l’identifier. Et s’ils utilisent, par exemple, 8 cartes de ce type, en 39 minutes, votre mot de passe sera récupéré. Ces cartes graphiques, on peut se les procurer sur des sites de ventes en ligne. Elles nous sont proposées pour un meilleur usage de notre ordinateur, notamment pour les jeux car, elles vont permettre d’améliorer l’affichage et la vitesse d’exécution.

L’étude, dont nous vous parlons, met aussi en évidence que c’est à partir de 11 caractères que la sécurité de notre mot de passe est garantie. Toutefois, les experts nous conseillent d’avoir un mot de passe comptant au moins 16 caractères. Et dans ce cas, le pirate devra faire preuve de patience car il lui faudra attendre 92 milliards d’années pour que son attaque lui permette de récupérer votre mot de passe.

Évidemment, j’imagine qu’en découvrant nos conseils, vous avez du mal à imaginer comment construire un mot de passe aussi long. Et là, nous vous proposons de garder une phrase en mémoire et d’utiliser la première lettre de chacun des mots qui la composent. Vous pouvez également utiliser un gestionnaire de mots de passe. Dans ce cas, vous n’aurez que le code d’accès à retenir et vous pourrez définir les paramètres de manière à ce que les mots de passe, qui seront utilisés, contiennent au moins 20 caractères.