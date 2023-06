Assurance RC familiale : retour sur la couverture "responsabilité civile" alors qu'un outil en ligne permet de comparer les offres

C’est une demande du gouvernement qui voit dans ce comparateur un moyen de faire baisser les prix dans le secteur des assurances en accentuant la concurrence. "On estime que la concurrence ne fonctionne pas suffisamment dans le secteur", estime Pierre-Yves Dermagne (PS), ministre de l’Economie. "Si on peut mieux et plus facilement comparer les différents produits d’assurances, à la fois sur le prix et à la fois sur la couverture, cela permet au consommateur et au citoyen d’éventuellement changer d’assurance et de faire fonctionner la concurrence", explique le ministre.