Un outil d’aide à l’orientation aux études supérieures proposé dès la rentrée prochaine

Quel métier choisir ? Quelles études entreprendre pour y arriver ? Et serai-je capable de les réussir ? Ces trois questions, les jeunes qui sortent de l’école secondaire sont nombreux chaque année à se les poser, avec parfois de mauvais choix à la clé.

Pour éviter ces erreurs d’orientation et réduire le taux d’échec dans l’enseignement supérieur, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles est occupé à préparer un nouvel outil d’orientation aux études qui sera bientôt proposé à tous les jeunes à la fin du secondaire.

Ces tests auront pour but d’aider les jeunes à répondre à des questions sur leurs motivations, leurs croyances sur le métier visé, mais aussi mesurer leurs compétences logiques, linguistiques voire numériques par rapport à la formation envisagée, a indiqué mardi la ministre de l’Enseignement supérieur, Valérie Glatigny (MR), en commission du Parlement.

Le futur outil aura également pour objectif d’informer les jeunes sur l’état du marché du travail, les métiers en pénurie, les filières à moindre perspective d’emploi, ainsi que les différentes filières de formation menant à un métier déterminé. Non-contraignants, ces tests seront offerts gratuitement à tous les élèves arrivés en fin du cycle secondaire.

Ils viendront compléter les tests de personnalités déjà offerts depuis de nombreuses années par le Service d’informations sur les études et les professions (SIEP) en y ajoutant un module motivationnel, et un autre sur l’évaluation des connaissances cognitives générales. Les résultats de ces différents tests seront assortis de conseils personnalisés, notamment le renvoi vers des professionnels de l’orientation qui permettront aux jeunes d’affiner leurs choix d’études et de professions.