Un outil bruxellois pour aider les élèves à réussir leurs examens

Dans quelques semaines, les élèves devront déjà se remettre à potasser: les examens approchent ! Dès lors, comment éviter les tourbillons d’émotions, les disputes et autres débordements ?

Pour aider les plus jeunes, Leila Bouysran, une psychologue bruxelloise diplômée de l'Institut Libre Marie Haps a mis au point un outil: une mallette pour aider les élèves à réussir leurs épreuves certificatives. Cet outil, elle l’a appelé “Je réussis en toute sérénité”, un titre prometteur…

Un premier outil physique

C’est sous la forme d’une jolie grosse boîte colorée, une mallette baptisée " Je réussis en toute sérénité " que cet outil est mis à disposition des enfants qui doivent passer des examens. Oui parce que vous serez d’accord pour dire que toutes les périodes d’examens sont des moments particulièrement stressants et éprouvants pour les jeunes comme pour les moins jeunes. Ici, c’est un véritable coup de pouce donné aux parents et aux enfants.

Cette mallette permet de développer l’intelligence émotionnelle trop souvent mise de côté au niveau scolarité. La gestion des émotions, du stress et le manque de confiance en soi concernent plus de jeunes qu’on ne le pense.

Lors des accompagnements pédagogiques, j’ai constaté que les enfants et jeunes n’avaient pas toujours besoin de cours particuliers ou de cours de méthodologie, mais plutôt de développer leur intelligence émotionnelle (dimension psychoaffective).

Grâce à cette mallette, l’enfant prendra conscience de ses émotions, pourra les identifier et les nommer, développer sa confiance en lui, gérer son stress et instaurer un climat serein en famille à l’approche des examens (et toute l’année aussi d’ailleurs).

Dans la vidéo ci-dessus, c’est l’instigatrice de cette belle idée qui nous en dit plus sur cette “boîte magique” présentée dans Bruxelles Matin. Leila Bouysran est psychologue bruxelloise et créatrice de “Je réussis en toute sérénité”.

INFOS PRATIQUES:

https://www.aucoeurdesemotions.be/